En Perú instalan estatua de 14 metros dedicada al papa León XIV

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La estatua más alta de Perú dedicada al papa León XIV ya fue instalada en el distrito de La Punta, en el Callao, luego de ser elaborada en Carabayllo. La escultura, de 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso, fue ensamblada cerca de la costa con apoyo de grúas y maquinaria pesada.

Para su traslado, la estructura fue dividida en dos partes y transportada en tráileres durante la madrugada, con el objetivo de evitar el tráfico vehicular. El recorrido incluyó importantes vías como las avenidas Universitaria, Canta-Callao y Faucett.

El monumento fue colocado el viernes 6 de noviembre en el parque Niño Gaelito, ubicado sobre la avenida Agustín Gamarra. De acuerdo con autoridades municipales, la inauguración estaba prevista para este lunes 9 de noviembre a las 5:00 de la tarde.

La obra fue realizada por el escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con cerca de dos décadas de experiencia en diseño y artes visuales. En su elaboración también participaron ocho trabajadores especializados en moldeado, soldadura y acabados.

El parque donde se encuentra la escultura lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años recordado como “héroe chalaco”, por haber salvado a su hermana menor durante un incendio.