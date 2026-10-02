En un mismo año murieron las dos voces que dieron vida a Topo Gigio

En 2026, el mundo de la televisión despidió a dos de las voces más recordadas de Topo Gigio, el entrañable personaje que conquistó a varias generaciones de espectadores.

El pasado 30 de septiembre falleció a los 100 años Peppino Mazzullo, actor italiano reconocido por haber sido la voz original de Topo Gigio. Mazzullo interpretó al popular ratón durante décadas, desde los primeros años del personaje hasta 2006, convirtiéndose en una de las voces más vinculadas a su historia.

Meses antes, el 25 de enero, murió a los 57 años Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje mexicano que prestó su voz a Topo Gigio para el público de México desde 1994. Su trabajo contribuyó a mantener vigente al personaje entre distintas generaciones.

Aunque Topo Gigio contó con diferentes voces y adaptaciones según el país, las trayectorias de Mazzullo y Garzón quedaron especialmente ligadas a la identidad del personaje. Sus fallecimientos en un mismo año representan la despedida de dos intérpretes que ayudaron a mantener vivo al pequeño ratón en la televisión durante décadas.