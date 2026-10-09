Encuentran asesinada a una pareja de ancianos tras varios días desaparecidos en Colombia

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La desaparición de dos adultos mayores terminó en tragedia en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia, donde Luis Alfredo Aponte, de 89 años, y Lucy Hurtado, de 83, fueron encontrados sin vida tras varios días de búsqueda.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja desapareció el pasado 6 de octubre, luego de que presuntamente varios hombres armados los sacaran de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Guachinte. Fueron habitantes de la comunidad quienes localizaron los cuerpos y alertaron a las autoridades.

El comandante de la Policía de Jamundí, Carlos Salguero, informó que, tras conocerse la desaparición, se activaron operativos de búsqueda en el sector. Las primeras verificaciones y la inspección técnica permitieron establecer que ambas víctimas presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni confirmado la identidad de los responsables. Un equipo especializado de la Policía quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, reconstruir los hechos y determinar quiénes estarían detrás del asesinato de los dos adultos mayores.