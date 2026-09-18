Encuentran muerto a un hombre en la zona costera de Poneloya

William Guillermo Gauna López, de 79 años de edad, fue encontrado muerto en la zona costera de Poneloya, exactamente en el sector de Los Brasiles, en León. El hombre había sido reportado como desaparecido desde hace dos días. El cadáver fue encontrado por un poblador que se dirigía a pescar.

Al lugar llegaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y Oficiales de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones y determinar las causas exactas de su muerte.

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