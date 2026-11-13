Encuentran sin vida a un hombre de 47 años en área verde de una gasolinera en Managua

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El cuerpo sin vida de Jonny Francisco Chévez Rivas, de 47 años, fue encontrado boca abajo debajo de un árbol de mango en el área verde de una gasolinera cerca de la Rotonda de Rubenia, en Managua.

Un guarda de seguridad que efectuaba su ronda de vigilancia habitual realizó el hallazgo y alertó de inmediato a las autoridades.

Al momento de ser encontrado, Chévez Rivas vestía únicamente pantalón jeans y no portaba camisa ni calzado.

Según testimonio de personas en el lugar, la víctima solía acudir con frecuencia a la estación de servicio para pedir dinero con el fin de comprar licor. Un testigo afirmó que el hombre dormía debajo de un árbol de la zona y que pidió agua.

El mismo testigo señaló que, al verlo inmóvil, intentó hablarle y no reaccionó. Peritos de criminalística y agentes del Distrito 5 de la Policía Nacional acordonaron el perímetro para levantar las evidencias.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde la autopsia determinará si el deceso se debió a causas naturales o si hubo mano criminal.