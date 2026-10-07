Encuentran una osamenta humana dentro de una cisterna durante limpieza de vivienda en República Dominicana

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Lo que parecía una jornada rutinaria de limpieza terminó con un descubrimiento en una vivienda del sector Manganagua, perteneciente al Distrito Nacional de República Dominicana, donde fueron localizadas osamentas humanas en el interior de una cisterna.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores de una empresa contratada para realizar labores de limpieza en el depósito de agua, percibieron un fuerte hedor y detectaron condiciones extrañas en el lugar. Ante la situación, decidieron detener las labores y alertar a las autoridades.

La Policía Nacional acudió al inmueble y estableció un perímetro de seguridad para preservar la escena. Posteriormente, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizaron la extracción de los restos y recopilaron evidencias que podrían ser importantes para esclarecer el caso.

Ahora, los análisis serán fundamentales para determinar a quién pertenecen los restos, así como establecer características como el sexo y la edad aproximada de la víctima. También se busca conocer cuánto tiempo habría transcurrido desde su muerte y cuáles fueron las posibles causas del fallecimiento.

El caso permanece bajo investigación de la Policía Nacional, el INACIF y el Ministerio Público. Las autoridades han evitado establecer una hipótesis sobre lo ocurrido mientras continúan los análisis de las evidencias recolectadas.

Tampoco se han reportado personas detenidas ni sospechosos relacionados con el hallazgo. De igual manera, no se ha confirmado que la persona fallecida tuviera algún vínculo con los propietarios del inmueble ni que existieran denuncias anteriores relacionadas con la vivienda.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo llegaron los restos hasta la cisterna y si la muerte estuvo relacionada con un hecho violento.