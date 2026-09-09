Erupción del Anak Krakatoa obliga a cerrar ocho aeropuertos en Indonesia

La erupción continua del volcán Anak Krakatoa, en el estrecho de Sunda, provocó el cierre temporal de ocho aeropuertos en Indonesia. La densa nube de ceniza en suspensión afectó a más de 2,300 vuelos y 270,000 pasajeros.

El episodio eruptivo más reciente comenzó el 4 de septiembre y se extendió durante aproximadamente 25 horas, aunque el volcán continúa registrando erupciones de tipo estromboliano. Las autoridades mantienen vigilancia permanente y restringen el acceso aéreo en áreas con presencia de ceniza, ya que las partículas pueden dañar motores y sistemas críticos de las aeronaves.

Los aeropuertos afectados reanudaron operaciones, pero la aviación civil mantiene limitaciones temporales en las zonas con mayor concentración de material volcánico.