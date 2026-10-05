Especialista advierte que algunas personas culpan a quien les dice no y olvidan los favores recibidos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La psicóloga Nicole Mendoza advirtió que tras un solo rechazo, algunas personas borran los favores recibidos y culpan a quien dijo no. La especialista sostuvo que el problema radica en quien reacciona y no en quien establece el límite.

Mendoza explicó que hay quienes se enojan, dejan de hablar o adoptan una conducta primitiva cuando no reciben el sí esperado. Ante esas reacciones, recomendó mantener la tranquilidad y no asumir la responsabilidad ajena.

También abordó el ámbito laboral, donde el miedo a perder el empleo dificulta el rechazo, sobre todo durante los primeros meses en un puesto. Indicó que sacrificarse de forma puntual es válido, pero se convierte en problema cuando se vuelve costumbre. Añadió que los adolescentes enfrentan mayor dificultad para decir no por la coerción social y la necesidad de pertenecer a un grupo.