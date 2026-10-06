Especialista advierte que casi el 60% de la población puede desarrollar la bacteria Helicobacter pylori

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El doctor Bryan Pérez advirtió que casi el 60% de la población puede desarrollar la bacteria Helicobacter pylori. Señaló que solo el 20% presenta síntomas, mientras que el otro 40% es asintomático.

El especialista en medicina oriental explicó que el principal síntoma es el ardor en el estómago, porque la bacteria se alimenta de la mucosa gástrica y deja pequeños huecos.

Indicó que también puede provocar dispepsia, distensión abdominal, pérdida de peso, reflujo y náuseas.

Señaló que la bacteria es muy contagiosa y se transmite por medio de la saliva o las heces. Recomendó que si una persona en la familia sale contagiada, todos deben hacerse exámenes de aliento o de heces.