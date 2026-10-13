Especialista advierte que jóvenes sufren más dolores de cabeza por pantallas y malos hábitos

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El doctor, Bryan Pérez, de la Clínica de Medicina Oriental Altamira, advirtió que la población joven está sufriendo más dolores de cabeza debido al uso excesivo de pantallas y a los horarios de comida irregulares. Existen alrededor de 180 tipos de cefalea, de los cuales la población experimenta unos diez.

Entre los tipos más comunes se encuentran la cefalea tensional, la frontal, la occipital y la migrañosa. Los adultos mayores suelen desarrollar dolor de cabeza por desgaste cervical o artrosis, mientras que los adultos con hipertensión mal controlada también son propensos.

El estrés, los problemas familiares y las preocupaciones emocionales contribuyen a la aparición de estos dolores. La migraña se diferencia de una cefalea común porque avisa antes de aparecer y puede durar hasta cuatro días.

Si un paciente presenta dolores de cabeza tres veces por semana, el especialista recomienda indagar más allá de lo neurológico. El doctor Pérez atiende en la Clínica de Medicina Oriental Altamira, ubicada del puente desnivel de Rubén a cuatro cuadras hacia abajo.