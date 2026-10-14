Especialista advierte que los cambios de clima de la temporada aumentan las infecciones respiratorias

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La doctora Laura Madrigal advirtió que los cambios de clima de la temporada propician el desarrollo de infecciones respiratorias. Señaló que predominan las de vías superiores, como el catarro común, la faringitis, la laringitis y la sinusitis.

Madrigal explicó que las infecciones de vías inferiores, como bronquitis, bronquiolitis y neumonías, son menos frecuentes pero más graves. Indicó que los lactantes son el grupo de mayor cuidado, porque un proceso respiratorio puede derivar en sepsis.

Añadió que los adultos mayores, las embarazadas y los pacientes con déficit inmunológico también presentan mayor riesgo. Las personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben extremar cuidados para no complicar su patología de base.