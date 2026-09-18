Especialista advierte sobre riesgos de la inteligencia artificial y llama a un uso supervisado

Especialistas en tecnología advirtieron que la inteligencia artificial debe utilizarse con supervisión humana para evitar dependencia, fraudes y filtración de datos personales. Durante la entrevista, el ingeniero Rodolfo Nicaragua señaló que la IA debe ser un copiloto y no reemplazar el criterio de las personas.

Nicaragua explicó que las empresas Anthropic, OpenAI y Google DeepMind se reunieron para evaluar temas de seguridad, ya que estas herramientas han logrado acceder a sistemas externos de manera autónoma y han causado algún tipo de daño.

El especialista precisó que la IA ya no solo responde como un chatbot, sino que actúa, pues puede acceder a servicios como Google Drive o Gmail si el usuario le otorga permisos, lo que representa un riesgo de fraude o filtración de datos personales.

Sobre el impacto ambiental, indicó que la IA corre en servidores físicos ubicados en centros de datos que requieren enfriamiento para procesar miles de millones de datos.

Nicaragua recomendó investigar primero sobre un tema, elaborar un análisis propio y luego compararlo con la respuesta de la IA para obtener un resultado confiable, y advirtió sobre el uso de deepfakes, que clonan voz, imagen y video de una persona para cometer estafas.

El especialista sostuvo que la IA no es mala en sí misma, sino que el reto es que las personas aprendan a utilizarla con responsabilidad y espíritu crítico.