Especialista alerta que pacientes con chikungunya pueden mantener dolor articular hasta por años tras la fase aguda

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El dolor articular del chikungunya puede persistir hasta tres meses en la fase subaguda y volverse crónico por años en ciertos pacientes. La doctora Laura Madrigal Hernández advirtió que quienes ya superaron la fase aguda no deberían presentar fiebre nuevamente.

La especialista señaló que los grupos de riesgo incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como cardiopatías o diabetes. También mencionó pacientes con artritis reumatoidea, lupus o fibromialgia como más predispuestos a cuadros complicados.

En casos crónicos se requiere valoración por reumatología y otro tipo de tratamientos como corticoides. Madrigal reiteró que el chikungunya no se repite porque el cuerpo crea inmunidad, pero sí puede coexistir con el dengue. Las autoridades sanitarias mantienen campañas para erradicar criaderos del mosquito transmisor.