Especialista explica que la meniscopatía es un desgaste de rodilla que puede aparecer desde los 12 años

El especialista en medicina oriental Bryan Pérez explicó que la meniscopatía es un tipo de desgaste de rodilla que afecta a la población desde edades tempranas.

Los meniscos funcionan como amortiguadores que soportan el peso y distribuyen el impacto de las actividades corporales.

Pérez señaló que el desgaste puede originarse por traumatismos en deportes de impacto como básquetbol, voleibol o béisbol, por factores genéticos como las piernas arqueadas y por el uso de calzado inadecuado o pie plano.

Indicó que el dolor meniscal no es migratorio, se ubica con precisión al palpar el pliegue interno de la rodilla, aumenta al flexionar y disminuye en reposo, a diferencia de las lesiones con hematomas visibles.

Explicó que los pacientes con desgaste avanzado pierden la capacidad de flexionar y tienden a caminar de lado a lado, lo que además genera dolor en la columna y activación del nervio ciático.

Para el diagnóstico, mencionó que se solicita radiografía para determinar el grado de desgaste y ultrasonido para valorar tejidos blandos y derrames de líquido sinovial.

Sobre el tratamiento, precisó que la cirugía se reserva para pacientes jóvenes con rupturas por traumatismo, mientras en adultos mayores se aplica acupuntura, moxibustión y ejercicios de movilidad, y recomendó el uso de calzado adecuado en los casos infantiles.