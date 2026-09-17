Especialista explica que la tenosinovitis en las manos provoca que un dedo quede atrapado

La tenosinovitis en las manos, conocida popularmente como dedo en resorte o dedo en gatillo, es una patología frecuente que se atiende a diario en el ámbito médico público y privado.

El doctor René Urroz explicó que este padecimiento provoca que el dedo quede atrapado y no se abra con normalidad.

El especialista detalló que la mano cuenta con tendones flexores y extensores, cuyos motores de fuerza se ubican en el antebrazo.

Explicó que las poleas son pequeñas estructuras que sostienen el tendón, de manera similar a las bridas que sujetan un cable, y que la inflamación de la polea A1 impide el movimiento normal.

Indicó que el dolor inicia en la base de los dedos y progresa hasta que el dedo se traba, generando un clic característico.

Señaló que la afección es progresiva y evolutiva, y que los tres dedos centrales son los más afectados, aunque también puede presentarse en el dedo gordo.

Advirtió que cuando el cuadro avanza y la mano pierde capacidad funcional, puede requerirse una cirugía.