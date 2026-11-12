Especialista recomienda trajes formales y colores neutros para la temporada de graduaciones

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Con la llegada de la temporada de graduaciones, elegir el vestuario adecuado se convierte en una tarea clave para graduandos, familiares e invitados.

Kevin Álvarez Hernández, especialista en moda, recomendó equilibrar elegancia, comodidad y formalidad en cada celebración.

Álvarez indicó que los hombres deben optar por un traje completo en azul marino, gris o negro, y una base sólida bajo la toga.

Para las mujeres sugirió vestidos midi o cortos en tonos grises, negros y azules oscuros. Señaló que los padres deben usar colores neutros para no resaltar más que el graduado.

Recomendó reutilizar prendas especiales del clóset combinándolas con un broche, pañuelo o corbata diferente. Añadió que el maquillaje sutil y el cabello acorde completan un look equilibrado.