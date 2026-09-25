Especialistas debaten si las relaciones modernas reflejan falta de compromiso o nuevas formas de convivencia

La psicóloga Nicole Mendoza y el doctor Roberto Gómez debatieron sobre las relaciones modernas y el declive del matrimonio en las nuevas generaciones. Los especialistas coincidieron en que cada pareja constituye un caso particular que no debe encasillarse bajo un solo modelo.

Mendoza señaló que el compromiso y la responsabilidad afectiva no dependen de la figura del matrimonio, y advirtió que existen uniones conyugales donde hay abusos, violencia e infidelidad.

Gómez explicó que la dinámica de pareja cambió en la última década tras la liberación femenina y el empoderamiento de la mujer, quien ahora prioriza estudio, trabajo, viajes y desarrollo personal antes que el matrimonio.

El especialista en salud sexual y reproductiva indicó que la tecnología y la premura actual afectan las relaciones, ya que muchas personas inician vínculos virtuales sin conocerse físicamente.

Ambos expertos coincidieron en que la comunicación es elemental en la pareja y recomendaron a quienes enfrentan crisis conyugales buscar acompañamiento profesional para tomar decisiones acertadas.

Mendoza subrayó que la tecnología y la globalización no deben hacer perder los valores y principios propios, y afirmó que las relaciones modernas constituyen nuevas formas de convivencia que dependen de los valores de cada persona.