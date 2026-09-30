Esteban Ocon dejará Haas al finalizar la temporada 2026 de Fórmula 1

El piloto francés Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al finalizar la temporada 2026 de la Fórmula 1, por lo que no continuará con la escudería estadounidense en el campeonato de 2027. Ocon, de 30 años, aseguró que seguirá trabajando junto al equipo en las carreras restantes y dejó claro que su intención es continuar vinculado al deporte motor y buscar una nueva oportunidad en la máxima categoría.

La salida del francés también abre una de las plazas que todavía no están definidas para 2027. Entre los nombres relacionados con el posible reemplazo aparece el brasileño Rafael Câmara, integrante de la Academia de Ferrari y competidor en Fórmula 2. También han surgido como opciones Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa y Jack Doohan.

Ocon llegó a Haas en 2025, después de su paso por Alpine. Durante su trayectoria en la Fórmula 1 también compitió para Manor, Force India, Racing Point y Renault, además de conseguir una victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021. Su futuro para la temporada 2027 todavía está por definirse.