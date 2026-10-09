Estereotipos físicos provocan inseguridad y afectan la intimidad de parejas, advierten especialistas

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Los estereotipos físicos impuestos por la sociedad generan inseguridad y limitan la intimidad en las parejas, advirtieron la psicóloga Nicole Mendoza y el doctor Roberto Gómez. Ambos especialistas señalaron que la presión por alcanzar cuerpos perfectos convierte el espacio sexual en un terreno de juicio y ansiedad.

Mendoza explicó que estos modelos preconcebidos afectan tanto a mujeres como a hombres, aunque con exigencias distintas.

Mientras ellas enfrentan presión por no tener estrías ni celulitis, ellos cargan con expectativas sobre músculo, altura y tamaño del pene.

“Ese espacio que debe ser de amor, de placer y de bienestar ya no se vuelve de esa manera”, afirmó la psicóloga.

Gómez agregó que los estereotipos también se vinculan con el desempeño esperado en la cama. Ambos coincidieron en que la comunicación constante es la herramienta fundamental para superar estas barreras.