Evacuan a familias por crecida peligrosa del río Tuma

Decenas de familias fueron evacuadas de manera preventiva en los sectores de Betania, Muelle Principal de San Pedro del Norte y Bocana de Paiwuas ante la crecida del río Tuma y el río Grande de Matagalpa, que mantiene en alerta al Comupred por niveles peligrosos que podrían afectar al poblado de Mulukukú.

A nivel nacional, el SINAPRED contabiliza 96 viviendas anegadas, árboles caídos y deslizamientos de tierra en ocho municipios afectados por las intensas lluvias. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante la crecida de los ríos y las condiciones climáticas adversas que atraviesa el país.