Exactor de “Pequeños traviesos” pide ayuda económica mientras espera a su sexto hijo

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Brandon “Bug” Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños traviesos (1994), recurrió a sus seguidores para solicitar apoyo económico ante las dificultades que enfrenta junto a su familia, mientras se prepara para recibir a su sexto hijo.

El actor de 41 años, abrió una campaña en GoFundMe con una meta inicial de 2,000 dólares. Sin embargo, la respuesta superó lo esperado y alcanzó más de 9,000 dólares en donaciones, según reportó Us Weekly.

“Ya han pasado seis años desde que ‘me cancelé’ a mí mismo y he evitado hacer una de estas campañas durante todo ese tiempo. Siempre dije que esta era mi elección, así que no quería trasladar a otros esa gloriosa carga, a menos que no hubiera otra opción. Bueno, aquí estamos”, escribió.

Hall explicó que necesita cubrir facturas pendientes y completar algunos trabajos en la propiedad donde vive con su familia, en Arkansas. Entre los gastos mencionó el servicio telefónico, el suministro de propano y la conexión eléctrica.

El exactor también señaló que espera resolver estas necesidades antes del nacimiento del bebé, previsto para las próximas semanas, y posteriormente retomar algunas actividades laborales para mejorar la situación económica de su hogar.