Exceso de comida y bebida en Navidad eleva riesgo de infartos y diabetes tipo 2

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El doctor Jaime Manzanares advirtió que los abusos en comidas y bebidas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo pueden derivar en intoxicaciones alimenticias y síndrome metabólico.

El microbiólogo químico clínico señaló que ese conjunto de factores de riesgo puede provocar infartos, accidentes cerebrovasculares o diabetes tipo 2.

Manzanares explicó que el exceso de comidas grasosas y carbohidratos satura el hígado y el colon, lo que genera reflujo, acidez y estreñimiento. Indicó que cenar después de las 6 de la tarde impide una buena digestión y puede causar insomnio y apnea del sueño.

Advirtió que la grasa acumulada en el hígado puede formar piedras en la vesícula y requerir cirugía. Recomendó beber de 3 a 4 litros de agua al día y realizarse un chequeo médico cada 6 meses.