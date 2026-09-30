Experta advierte que el consumismo impulsivo responde a detonantes emocionales

La experta en temas financieros Gisella Canales advirtió que detrás de los patrones de consumo no saludables existen detonantes emocionales que deben identificarse antes de intentar frenar la compra. Señaló que el problema no radica en gastar, sino en hacerlo por encima de la capacidad de pago y sin planificación.

Canales explicó que el consumismo no se limita a la adquisición de cosas innecesarias, pues también se configura cuando una compra necesaria se realiza fuera del momento prudente o sin considerar el presupuesto disponible.

Indicó que el entorno laboral, familiar y de pareja, junto con la publicidad y las redes sociales, presionan al consumidor a gastar por aspiración o para mostrarse de determinada manera ante los demás.

Advirtió que el marketing apela directamente a las emociones, y que si el detonante de una compra es el enojo, la tristeza o la ansiedad, restringir el gasto sin atender la causa no resuelve el problema, pues el comportamiento se traslada a otro producto.

Mencionó que pagar en efectivo o con débito genera una alerta en el cerebro al ver salir el dinero, mientras el crédito y las compras a cuotas eliminan esa señal y prolongan el consumo sin registro inmediato.

Sobre los gastos hormiga, señaló que el taxi, la comida comprada a diario, los snacks y el café de cada tarde se acumulan hasta superar el sueldo quincenal.

Recomendó identificar los patrones de consumo, definir propósitos claros para el ahorro, abrir cuentas bancarias aunque el monto inicial sea mínimo y no exponer los ahorros ante terceros. Subrayó que la educación financiera se aprende principalmente en casa con el ejemplo de los adultos.