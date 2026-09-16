Experta en finanzas explica por qué ocultar ingresos a la pareja refleja fallas en la relación

El manejo de las finanzas en una pareja es el reflejo de la relación, según la experta en finanzas Gisella Canales. La especialista señaló que ocultar ingresos, bonos o comisiones evidencia problemas de comunicación y transparencia entre los cónyuges.

Canales comparó la pareja con una empresa donde ambos son gerentes y deben ponerse de acuerdo para dirigirla, pues si uno oculta información al otro, la relación no marcha bien.

Indicó que la transparencia no implica rendir cuentas de cada gasto, ya que eso puede sentirse invasivo y depende de la antigüedad y el nivel de confianza de la pareja.

Asimismo, precisó que la situación cambia cuando existen hijos en común, una casa hipotecada o un préstamo de vehículo, pues son obligaciones compartidas que deben reportarse.

La especialista subrayó que lo importante es que ambas partes estén de acuerdo y respeten los acuerdos establecidos en un momento de calma.