Experta en finanzas insta a eliminar deudas y crear un fondo antes de la llegada de un bebé

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La llegada de un bebé exige una planificación financiera que inicie desde el momento en que se confirma el embarazo, según la experta Gisella Canales. La especialista recomendó eliminar o reducir deudas antes del nacimiento para ampliar el margen de maniobra familiar.

Canales explicó que los gastos empiezan desde el embarazo con ácido fólico, vitaminas y hierro, incluso si se cuenta con seguro médico. Señaló que el bebé es un gasto grande sin periodo de caducidad, porque mientras más crece, más aumentan las necesidades.

La experta advirtió que un recién nacido puede requerir gastos imprevistos si presenta alergias o intolerancias alimentarias. Por ello recomendó hacer una lista sincera de deudas y gastos, identificar cuáles son esenciales y cuáles pueden modificarse. También sugirió generar ingresos adicionales durante el embarazo y crear un fondo para el periodo de recuperación.