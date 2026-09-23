Experta explica por qué los pequeños hábitos sostienen mejor sus finanzas que los sacrificios extremos

La experta en educación financiera Gisella Canales sostiene que los cambios radicales no son sostenibles en el tiempo.

Canales recomienda construir el hábito del ahorro mediante la repetición de pequeñas acciones en lugar de sacrificios extremos.

La especialista señala que muchos relacionan mejorar las finanzas con un esfuerzo grande, como ahorrar la mitad del salario de una sola vez, una conducta que no se mantiene durante semanas ni meses.

En su lugar, propone montos pequeños pero constantes, pues de nada sirve ahorrar una suma alta una única vez y abandonar el hábito después.

Respecto a los gastos hormiga, explica que se convierten en un hábito de consumo porque, al tratarse de montos reducidos, no se percibe el riesgo, aunque la repetición termina sacando una gran cantidad de dinero del bolsillo.

Canales enfatiza que las finanzas no dependen de las buenas intenciones sino de las acciones, y sugiere acompañar cada meta con otros comportamientos, como preparar la comida en casa para evitar gastos diarios.