Experto advierte que la falta de comunicación genera desbalance de poder en la relación sexual

El especialista en salud sexual y reproductiva Roberto Gómez advirtió que el desbalance de poder y la falta de comunicación en la pareja pueden derivar en conflictos y situaciones de violencia.

Durante la entrevista, el doctor señaló que la negociación y el respeto a los acuerdos son fundamentales para una vida sexual plena.

Gómez explicó que los roles de dominación y sumisión dentro de la relación sexual están vinculados con la educación recibida y la percepción que cada persona asume, y que muchas veces una de las partes espera ser dominada o guiada por la otra.

El especialista precisó que la comunicación en la pareja es lo más importante, y que el problema surge cuando una persona no tiene voz para decidir qué quiere o para decir no, ya que entonces se vuelve una relación de complacencia para evitar posibles castigos financieros, físicos o emocionales.

Sostuvo que el proceso de negociación permite construir la dinámica de la pareja y evitar diferencias, y que no existe un esquema único, pues cada relación es diferente y refleja la historia y la educación de quienes la conforman.

Advirtió que el celo extremo, la dependencia y las presiones para obtener una respuesta positiva son señales de un desbalance de poder que no es sano, y recomendó que ante problemas complejos las parejas acudan a un especialista en salud mental para identificar qué está ocurriendo.