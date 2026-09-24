Experto advierte que no inscribir a un trabajador en el INSS puede costar hasta medio millón de córdobas

El experto en higiene y seguridad ocupacional Carlos Rodríguez advirtió sobre las consecuencias legales de no inscribir a los trabajadores en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Señaló que la obligación rige desde el primer día de labores.

Rodríguez explicó que, si un trabajador no inscrito fallece, el empleador debe pagar una indemnización de 620 días de salario según el sector económico, lo que equivale a entre 300,000 y medio millón de córdobas, además de una multa de 60 salarios establecida en el artículo 72 del reglamento de la Ley 618.

Indicó que el examen preempleo, el ordinario y el de reingreso son obligatorios y deben ser costeados por el empleador, y que pierden validez si el trabajador los presenta por su cuenta durante una inspección del Ministerio del Trabajo.

Aclaró que el periodo de prueba de tres meses no exime de la inscripción ni de los beneficios de ley, como el treceavo mes y las vacaciones, y que en el caso de los pasantes universitarios la cobertura debe garantizarla la universidad.

Agregó que los trabajadores de medio tiempo y las trabajadoras del hogar también tienen derecho al seguro social, y que la cobertura de enfermedad común depende del tipo de contrato registrado, por lo que recomendó leer las condiciones antes de firmar.