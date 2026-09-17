Experto en seguridad social explica cuándo un accidente es laboral y qué derechos tiene el trabajador en Nicaragua

El doctor Manuel Ruiz explicó en entrevista que un accidente es laboral cuando el trabajador se encuentra bajo subordinación del empleador.

Señaló que estar afiliado al Seguro Social garantiza cobertura inmediata sin necesidad de acumular semanas de cotización.

Ruiz precisó que el artículo 63 del Código del Trabajo establece cinco tipos de accidentes laborales, entre ellos el ocurrido en el trayecto y el sucedido por fuerza mayor.

Aclaró que si el trabajador ya cesó sus actividades y no existe dependencia del empleador, el hecho se cataloga como accidente común sin derecho a indemnización.

Subrayó que es ilegal excluir de la afiliación al INSS a un trabajador en periodo de prueba, pues la ley no distingue esa condición.

Indicó que el empleador que no afilia a su personal puede enfrentar capitales constitutivos y responsabilidades penales según los artículos 313 y 314 del Código Penal.