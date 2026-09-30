Explosión de juegos pirotécnicos en fiesta patronal de Ixtapaluca deja 18 heridos

Una explosión de juegos pirotécnicos durante una fiesta patronal en la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Ixtapaluca, México, dejó 18 personas heridas. La emergencia se desató tras la quema del tradicional torito.

Según testigos, en segundos el pánico se apoderó de los presentes, y algunos lograron correr evitando resultar lesionados.

La mala manipulación de los artefactos pirotécnicos habría provocado el estallido durante la celebración.

La policía informó que 12 de las personas sufrieron quemaduras de tercer grado, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital.