Expo Alba 2026 reúne más de 50 marcas de belleza en el Centro de Convenciones Olof Palme

Expo Alba 2026, Culturas que Inspiran Belleza, se realizará el 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. La entrada al evento es completamente gratuita y abierta a profesionales y público general.

Mayra Serrano, representante de Variedades Alba, explicó que la feria nació con la visión de impulsar el crecimiento de barberos, estilistas, maquillistas, manicuristas y dueños de negocios, y que en esta edición participarán más de 50 marcas de México, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, entre otros países.

Anthony Schiavi detalló que el Seminario Barber Élite, programado para el 27 de septiembre, tiene un valor de 150 dólares e incluye una máquina de Stylecraft, un kit de productos Nishman, almuerzo y certificado de participación.

Para el 28 de septiembre se realizará la competencia de barberos, un espacio que busca que los profesionales expongan su talento fuera de la barbería, con categorías como nueva generación para quienes tienen dos años o menos en el oficio.

La organización confirmó la presencia de técnicos nacionales e internacionales que explicarán el uso de productos, herramientas y nuevas tendencias, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.