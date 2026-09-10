Expo Alba 2026: segunda edición de belleza y barbería llega el 27 y 28 de septiembre con entrada gratis

La segunda edición de Expo Alba Nicaragua se realizará el 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Holofón. La entrada será gratuita para todo público, según confirmaron Mayra Serrano y Anthony Schiavi, representantes del evento.

Serrano, del área de marketing, destacó que la expo nace para acercar al público lo último en tecnología, belleza y productos nuevos.

“La entrada a la Expo Alba es totalmente gratis para todo público”, afirmó Schiavi, embajador del evento, quien detalló que habrá stands, tarima y presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

La competencia Barbers contempla cuatro categorías: Fat Fade, Nueva Generación, World Style y Fusion Styling, esta última con un estilista y un barbero trabajando sobre un mismo modelo.

El seminario Barber Élite contará con los educadores internacionales Eddie Medina, Camila Style y Andy Cut, de Colombia, además de Chris Barbalen, de Chile.

El seminario tiene un valor de 150 dólares e incluye una máquina, un kit de productos certificados y el almuerzo.

Asimismo, la competencia Night of the Arts para manicuristas presenta las categorías Structure Master y 3D Art Master, enfocadas en diseño en 3D sobre uñas acrílicas.