Familiares de motociclista herido en carretera sur exigen justicia y describen su estado crítico 

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Familiares del motociclista Fernando Nahum Juárez Mendoza, de 21 años, exigen justicia mientras el joven lucha por su vida en el Hospital Fernando Vélez Páez.

El accidente ocurrió en el kilómetro 16 y medio de la carretera sur, a solo 100 metros de llegar a su casa. El joven viajaba acompañado de su tío cuando una camioneta que circulaba de sur a norte les invadió el carril.

Según el relato de un familiar, el motociclista sufrió una posible lesión en una vena cercana al corazón y los médicos le administraron dos litros de sangre.

El joven tenía el pecho inflamado y los médicos evaluaban colocarle un tubo en el pulmón. El conductor de la camioneta resultó ileso, al igual que el acompañante del motociclista.

Se investiga si el conductor viajaba en estado de ebriedad. Pobladores intentaron lincharlo y fue auxiliado por bomberos y la Policía Nacional.