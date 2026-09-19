Familiares de cinco pescadores desaparecidos en alta mar mantienen la esperanza de hallarlos con vida

Las familias de cinco pescadores desaparecidos en alta mar desde el pasado sábado 12 de septiembre mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, solicitan apoyo de la Fuerza Aérea y de las autoridades nicaragüenses para intensificar la búsqueda.

Los tripulantes de la embarcación Marbellí zarparon del puerto de Masachapa y aún no han sido localizados tras casi ocho días de búsqueda por vía marítima.

Una familiar manifestó sentirse desesperada y pidió ayuda al gobierno, recordando que hay madres, hijas, esposas e hijos preguntando por sus papás sin obtener respuesta.

La esperanza de estas cinco familias es que los pescadores estén a la deriva en aguas internacionales o detenidos en El Salvador, Costa Rica o México por navegación ilegal.

Un pescador solicitó a los barcos atuneros con comunicado que apoyen en la búsqueda, pues las embarcaciones pequeñas tienen un alcance de 200 kilómetros.