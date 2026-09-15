Familias disfrutan del balneario de Pochomil en San Rafael del Sur

El balneario de Pochomil, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, se convirtió en uno de los destinos más visitados por turistas nacionales y extranjeros durante estas fiestas patrias.

Aprovechando los días festivos en honor a la patria, numerosas familias decidieron salir de la rutina y trasladarse hasta las costas de Pochomil, donde disfrutaron de un momento de recreación y esparcimiento a orillas del océano Pacífico, y desde tempranas horas, los visitantes llegaron a este destino turístico para refrescarse en sus aguas, compartir en familia y disfrutar del ambiente que caracteriza a esta zona costera.

La jornada también representó una oportunidad para comerciantes y prestadores de servicios turísticos, quienes recibieron a los visitantes durante este periodo de descanso y reportaron una buena afluencia de personas.