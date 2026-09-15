Mujer de 42 años asesinada a puñaladas por su pareja en Matagalpa

Una mujer identificada como Alma Julia López, de 42 años, fue asesinada a puñaladas en el cuello por su pareja sentimental Marvin Antonio Martínez, de 46, en la comunidad Las Tejas número 2, Matagalpa. El agresor se suicidó tras ingerir veneno luego de cometer el crimen, según el reporte periodístico.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes cuando ambos iniciaron una presunta discusión en la vivienda que habitaban, ubicada frente a un centro escolar.

Según habitantes de la comunidad, la mujer fue llevada con vida a un centro asistencial, pero horas después falleció. La pareja tenía varios años de relación y eran padres de tres hijos.