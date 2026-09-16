Mujer asesinada por su pareja sentimental es sepultada en cementerio de Matagalpa

Alma Julia López Cano, de 42 años, fue sepultada la mañana del martes en el cementerio San Pedro del departamento de Matagalpa. La mujer fue asesinada la madrugada del lunes tras ser acuchillada en el cuello por su pareja sentimental, identificado como Marvin Antonio Martínez, de 46 años.

El féretro fue acompañado por amigos, hijos y familiares, quienes aún no salen del asombro y la tristeza por la tragedia que terminó con su vida. Después de asesinarla, el hombre ingirió veneno para suicidarse en la vivienda donde ambos habitaban, exactamente frente a un centro escolar en la comunidad Las Tejas número 2.

La víctima era madre de tres hijos y muy querida en la zona. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos que desencadenaron esta tragedia, pues según información preliminar, todo inició tras una presunta discusión.