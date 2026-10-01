Fermín López vuelve a la Selección de España tras superar una nueva dificultad

Fermín López volvió a vestir la camiseta de la Selección de España después de seis meses de ausencia. El futbolista del Barcelona recibió nuevamente la convocatoria tras protagonizar un destacado inicio de temporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

Su regreso tiene un significado especial después de una lesión que le impidió disputar el Mundial junto a sus compañeros. Aunque aquella experiencia le dejó la frustración de no poder luchar por el título mundial, el centrocampista volvió a trabajar para recuperar su mejor nivel y aprovechar una nueva oportunidad con el combinado español.

La carrera de Fermín ha estado marcada por diferentes obstáculos. En sus primeros años llegó a salir cedido a otros equipos para ganar experiencia y, posteriormente, tuvo que competir por un lugar en un Barcelona repleto de jóvenes talentos como Pedri, Gavi y Dani Olmo.

Lejos de rendirse, el mediocampista aprovechó cada oportunidad que recibió. Su esfuerzo le permitió convertirse progresivamente en una pieza importante para el conjunto azulgrana y volver a llamar la atención de la selección española.

Ahora, con su regreso al combinado nacional, Fermín afronta una nueva etapa en su carrera. La lesión que le impidió disputar el Mundial quedó atrás y el futbolista vuelve a tener la oportunidad de demostrar su talento con España.

A sus 24 años, el jugador busca consolidarse tanto en el Barcelona como en la Selección, con la mirada puesta en los próximos grandes desafíos de su carrera.