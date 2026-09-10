Flor de Sacuanjoche: el símbolo nacional nicaragüense declarado en 1971 que adorna paisajes y tradiciones

La flor de Sacuanjoche fue declarada flor nacional de Nicaragua el 27 de agosto de 1971 mediante decreto legislativo. Sus pétalos blancos con centro amarillo y su agradable aroma la convirtieron en un símbolo de identidad y cultura para los nicaragüenses.

La especie pertenece al género de plantas conocido como plumeria y se desarrolla en diversas zonas tropicales del país. Su nombre posee raíces indígenas y forma parte de las tradiciones culturales desde hace mucho tiempo.

Además, sus flores aparecen en adornos, artesanías y elementos utilizados en manifestaciones folclóricas. La flor blanca con centro amarillo es una de las imágenes más reconocidas cuando se habla de este símbolo nacional. Durante el mes patrio, el Sacuanjoche representa el orgullo de los nicaragüenses.