Flores amarillas cada 21 de septiembre: tradición televisiva que dispara ventas en floristerías

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas dominan calles, floristerías y redes sociales. La tradición nació de una serie argentina de 2004 y coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur.

La ficción Floricienta popularizó una canción que vinculó ese color con el afecto, y el paso de los años la convirtió en tendencia digital que traspasó fronteras.

Girasoles, rosas y gerberas encabezan la preferencia de los clientes, que ya acuden a cotizar arreglos antes de la fecha.

Un ramo de dos rosas con papel coreano y relleno amarillo cuesta 300 córdobas, mientras la media docena se ofrece entre 600 y 800, y el girasol alcanza los 1000 córdobas.

La oferta incluye opciones económicas de 200, 300, 400 y 500 córdobas, ajustadas al gusto del comprador, y buena parte de los pedidos proviene de encargos de familiares.

Para muchos jóvenes, el obsequio funciona como un canal para expresar amor, amistad y buenos deseos.