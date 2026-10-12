Floricultores de Masaya aseguran abastecimiento para el Día de los Difuntos pese a la sequía

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Los floricultores de la ciudad de Masaya aseguran el abastecimiento de flores en el mercado nacional de cara al Día de los Difuntos. Esto gracias a las últimas lluvias registradas en el territorio nacional, según informaron los productores.

El fenómeno del Niño impuso serios desafíos para el sector agrícola con prolongadas sequías y altas temperaturas. Estas condiciones provocaron afectaciones y pérdidas parciales en cultivos como el maíz y el frijol. Un agricultor de Pacayita explicó que la sequía afectó la flor y la dejó más pequeña.

Las precipitaciones de las últimas semanas activaron la economía local y dieron empleo a más familias de la zona.