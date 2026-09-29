Foro Beauty reunirá a empresarios y profesionales de distintos rubros con conferencias sobre liderazgo y negocios

El Foro Beauty se realizará el domingo 4 y el lunes 5 de octubre en el Salón Lirios del Olof Palme, con conferencias dirigidas a empresarios, emprendedores y profesionales de distintos rubros.

Gertrudis Cuadra, directora de proyectos regional 3C, precisó que el evento no está limitado al gremio de la belleza.

La actividad surge como una iniciativa dentro de la Expo Beauty, que desde hace varios años organiza un emprendimiento convertido en empresa posicionada a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer herramientas de negociación, networking y alianzas a quienes inician o buscan fortalecer su actividad.

La agenda incluye temáticas de productividad, imagen, oratoria, finanzas y liderazgo de equipo, y entre los expositores figura Luis Topete, conferencista mexicano especializado en mentalidad de éxito y ventas, con más de medio millón de seguidores en sus plataformas.

El domingo las actividades se extenderán de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y el lunes de 8 de la mañana a mediodía, jornada en la que además se realizará una batalla de barberos y una conferencia exclusiva para ese gremio a cargo de un expositor proveniente de Estados Unidos.

La organización informó que la entrada al foro permite el acceso a la Expo Beauty, pero la entrada a la expo no habilita la participación en el foro, y que existe un paquete por ambos días con descuento especial.