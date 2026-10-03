Fotógrafo captura la ternura de un gato de las arenas en el desierto de Marruecos

Un fotógrafo francés logró captar imágenes poco comunes de un gato de las arenas, una de las especies felinas más difíciles de observar en estado salvaje, durante una expedición en una zona remota del desierto de Marruecos.

Rémi Vacher encontró a una pequeña cría refugiada en su guarida y esperando el regreso de su madre. Según relató el fotógrafo, era el ejemplar más pequeño y débil del grupo, mientras el resto de la familia había abandonado temporalmente el lugar.

Después de varios días, la madre regresó junto a su cachorro y, con el paso del tiempo, la cría comenzó a mostrar una notable mejoría en su estado físico. Vacher pudo documentar este momento manteniendo distancia para no alterar el comportamiento de los animales.

Las fotografías son el resultado de años de búsqueda y seguimiento de esta especie. El gato de las arenas destaca por su capacidad para adaptarse a las condiciones extremas del desierto y por sus hábitos reservados, lo que convierte cada avistamiento en una experiencia poco frecuente para los fotógrafos de naturaleza.