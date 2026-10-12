Franck Kessié vuelve a marcar con la Atalanta y lidera el triunfo ante Venezia

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El mediocampista marfileño Franck Kessié volvió a celebrar un gol con la camiseta de la Atalanta, poniendo fin a una larga espera desde su anterior etapa en el club italiano. El futbolista fue protagonista en la victoria ante Venezia, con una anotación que marcó su regreso goleador al equipo donde comenzó a destacar en el fútbol europeo.

Kessié cuenta con experiencia en clubes como el AC Milan, el FC Barcelona y el Al Ahli de Arabia Saudita, además de haber conquistado títulos nacionales e internacionales a lo largo de su carrera. Su regreso goleador con la Atalanta representa un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.