George Kamurasi, un portero amateur de 36 años que reside en Londres, habría sido considerado como uno de los principales candidatos para asumir el trono del Reino de Tooro, en Uganda, tras la muerte del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, ocurrida el 27 de agosto de 2026 a los 34 años.

Kamurasi pertenece a la familia real y figura entre los herederos con derecho al trono. Sin embargo, su historia tomó un rumbo inesperado al decidir no asumir la corona y continuar con su vida en Inglaterra, donde además de jugar fútbol, trabaja como entrenador infantil.

La decisión convirtió su historia en una particular combinación entre tradición y pasión por el deporte, al optar por mantener su vida vinculada al fútbol en lugar de asumir las responsabilidades propias de la monarquía de Tooro.