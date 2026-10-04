Fuerte tormenta con granizo sorprende a Asunción y varias zonas de Paraguay

Una fuerte tormenta acompañada de granizo sorprendió a Asunción y a diferentes zonas de Paraguay, provocando momentos de tensión entre los habitantes y dejando daños materiales en algunas viviendas y vehículos.

El fenómeno climático se registró con intensidad y rápidamente generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y videos de la caída de granizo y de las condiciones meteorológicas que afectaron distintos sectores.

Además de la intensa precipitación, el temporal provocó afectaciones en propiedades y automóviles, aunque hasta el momento no se ha establecido con precisión el alcance total de los daños ocasionados por la tormenta.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que continúen las lluvias y tormentas en diferentes puntos del país. Mientras tanto, las imágenes del fenómeno en Asunción y otras zonas de Paraguay se han multiplicado en redes sociales, mostrando la intensidad con la que se presentó el temporal.