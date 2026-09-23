Fuga de gas butano provoca conato de incendio en tortillería de Villa Vallarta 

Una fuga de gas butano provocó un conato de incendio en una reconocida tortillería familiar ubicada en el barrio Villa Vallarta, en el distrito 6 de Managua, dejando tres personas con quemaduras de primer grado y dos con lesiones leves.

El siniestro ocurrió justo al finalizar la jornada laboral, cuando una de las trabajadoras retiró la válvula del cilindro de hierro, lo que desencadenó una repentina explosión.

Los lesionados con quemaduras de primer grado son el adolescente José Romero, de 16 años; Rosa Martínez, de 29; y Dora María Martínez, de 46, esta última propietaria del inmueble.

Asimismo, Anabel Martínez, de 24 años, y Luis Manuel Cortés, de 54, recibieron atención médica en el lugar tras sufrir quemaduras leves.

Ante la emergencia, los vecinos de la zona actuaron con rapidez y utilizando baldes con agua y arena lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Posteriormente, un equipo investigativo de la Policía Nacional del distrito 6 se presentó en el sitio para realizar el peritaje correspondiente. Este negocio familiar de tortillas opera desde el año 2019 y representa sustento económico y una importante fuente de empleo para varias personas en el sector.