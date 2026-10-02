Detenido por violencia doméstica escapa de celda por un espacio de 15 centímetros en Brasil

Un hombre detenido por violencia doméstica se fugó de una celda tras atravesar un espacio de apenas 15 centímetros entre los barrotes de hierro.

El insólito episodio ocurrió en horas de la madrugada del pasado 26 de septiembre en Florianópolis, Brasil.

El sujeto fue identificado como Eric Celestino Gómez, quien permanecía recluido en la estación policial por un caso de violencia doméstica.

La policía informó que el detenido logró salir del recinto sin ser advertido por los oficiales de turno, en menos de dos minutos.

Las imágenes del escape fueron publicadas por las autoridades en las últimas horas y han acaparado la atención de los usuarios en redes sociales.