Gigantes con Don Francisco ya tiene FECHA DE ESTRENO

¡Don Francisco está de regreso! Su nuevo programa ya tiene fecha de estreno y, además, estará acompañado por una guapa y talentosa co-animadora.

Con un aire de nostalgia y emoción, el icónico presentador vuelve al mismo estudio donde grabó ‘Sábado Gigante’, para reencontrarse con el público que tanto lo quiere y con grandes figuras que estuvieron a su lado en distintas etapas de su trayectoria.

Gigantes con Don Francisco, la nueva serie de programas especiales que ofrecerá entrevistas, sorpresas y reencuentros inolvidables, llegará a las pantallas el próximo domingo 11 de octubre, a las 08:00 PM en la programación de Canal 10

¡No te lo perdás!