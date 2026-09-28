Ginecobstetra explica cada cuánto realizarse el Papanicolaou y qué significan los resultados anormales

El Papanicolau es una prueba de tamizaje que permite detectar cambios celulares tempranos asociados al cáncer cervicouterino, primera causa de muerte por cáncer en el país.

La ginecobstetra Xóchilt Centeno precisó que el examen se realiza cada año y, tras cinco resultados normales consecutivos, puede espaciarse cada tres años.

La especialista diferenció el Papanicolau del exudado vaginal, estudio que identifica con precisión el germen causante de una infección.

Explicó que un resultado negativo para células malignas no descarta síntomas, pues el examen funciona como una fotografía del momento en que se toma.

Los hallazgos se clasifican entre lesiones de bajo grado, como las células atípicas, y lesiones de alto grado, que requieren colposcopía con biopsia.

Indicó que dos Papanicolau con inflamación crónica constituyen motivo suficiente para realizar una biopsia.

Para una toma adecuada, recomendó evitar relaciones sexuales, óvulos o cremas al menos 72 horas antes, y advirtió que la higiene interna causa pequeñas lesiones vaginales.